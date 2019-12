Plastis sisalduva kemikaali tase inimorganismis osutus arvatust suuremaks

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet (FDA) on seni olnud seisukohal, et inimese kokkupuude plastis sisalduva BPA-ga ei ole piisavalt suur, et avaldada tõsist mõju tervisele, kuid teadlased hoiatavad, et tegelikult on risk oluliselt suurem.

Detsembri algul ilmunud uuringu tulemusel selgus, et senine BPA taseme mõõtmiseks kasutatav meetod alahindab kemikaali sisaldust inimorganismis kuni 44 korda. See tähendab, et senised riiklikud tervise, tootmise ja tarbimisega seotud soovitused, regulatsioonid ja nõuded põhinevad valedel andmetel. Teadlaste sõnul tuleb kemikaali sisaldust inimorganismis põhjalikumalt uurida ning hinnata selle mõju tervisele uute andmete põhjal.

BPA-d leidub mitmetes plastist toodetes nagu pudelid, plastnõud, toidukarbid, pakendid ja mänguasjad. Mitmete teadusuuringute tulemusel on kindlaks tehtud, et BPA häirib endokriinsüsteemi toimimist ning mõjutab hormonaaltasakaalu. See tähendab, et liigne kokkupuude võib mõjutada inimese söögiisu, kehakaalu, meeleolu, unerütmi, sugutungi, viljakust ja suurendada vähi riski. Eriti tundlikud on selliste kemikaalide suhtes lapsed, kelle organism on veel arengujärgus.