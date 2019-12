Onkoloog: kiiritusravi on muutunud tervistavaks vähiravi meetodiks

Pikka aega on ainsaks vähi tervistavaks raviviisiks olnud kirurgiline ravi, vahendab Med24. Vanade kiiritusravimasinatega polnud Jaali sõnul võimalik vähki tervistavalt ravida – kiiritati väga ebatäpselt, kiiritusväljad olid suured ja kuigi tegemist on ioniseeriva kiirgusega, oli selle energia nii madal, et doosi maksimum saavutati ainult nahapinnal või nahaaluskoes. Sügavale kudedesse radikaalne doos praktiliselt kohale ei jõudnud ja nahakahjustuse tõttu tuli ravi sageli katkestada. Vana tüüpi kiiritusravimasinad demonteeriti eestis 2000ndate aastate alguses.