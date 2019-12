Vulkaanipurske ohvrid vajavad 120 ruutmeetrit nahka

Nahka on vaja vulkaanilise tuha ja gaasi tagajärjel raskelt vigastatud patsientide raviks. Teisipäeval ütlesid meditsiiniametnikud, et 27 haiglas viibinud inimesel on põletushaavad vähemalt 30 protsendil kehast ja paljudel on ka hingamisteede põletused, nii et nad vajad hingamisel abi.