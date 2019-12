Bakteripesa: kui tihti peaks puhastama meigitarvikuid?

2017. aastal korraldatud uuringu tulemustest selgus, et 31 protsenti 18–29-aastastest ja 41 protsenti 30–59-aastastest kasutavad iga päev meiki. Samuti leiti, et paljud meigivad ennast sageli ebahügieenilistes tingimustes kas ühistranspordis, kontoris, tualetis või autodes. See suurendab tõenäosust, et meigitarvikutele satub ohtlikke baktereid. Räpaste meigitarvikute kasutamine võib lisaks nakkustele põhjustada ka aknet.