Liiga palju D-vitamiini teeb luudele kahju

Sageli arvatakse, et mida rohkem vitamiine, seda parem, kui tegelikult tuleb toidulisandite kogustega olla ettevaatlik. Harvardi teadlaste uuringust selgus, et suures koguses D-vitamiini tarbivate inimeste luud ei olnud sugugi paremas seisus kui mõõdukalt D- vitamiini tarbivate inimeste luud. Leiti hoopis, et liiga suur kogus võib luutihendusele halvasti mõjuda.