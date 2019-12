Teadlased selgitavad, miks beebi Yoda nii armas on

California Ülikooli teadlased selgitasid, et teatud füüsilised omadused nagu suured silmad, pisike nina ja ümarad põsed tekitavad inimestes tugevaid tundeid ja rahulolu, millel on konkreetne funktsioon. Beebi Yoda ei ole küll välimuselt nagu inimbeebi, kuid näeb sellegipoolest äärmiselt haavatav ja armas välja. Inimestel tekib tahtmine armsa olendi eest hoolitseda, temaga suhelda ning teda puudutada. Teadlaste sõnul on tegemist olulise reaktsiooniga, mis motiveerib inimesi abitute beebide või väikeloomade eest hoolitsema ning neid kaitsma.