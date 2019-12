Kolm viisi, kuidas vanemad oma laste enesehinnangut hävitavad

Lapsevanemate suhtumine on esimene tagasiside, mida lapsed iseenda kohta maailmas saavad ning seetõttu on oluline, et see ei mõjuks halvasti lapse enesekindlusele ning toetaks terve minapildi arengut. Lapsed on arengujärgus tundlikud ega pruugi osata tõlgendada vanema käitumist õigesti ning sellega tuleb lapsevanematel arvestada. Psühholoogid hoiatavad nelja käitumismustri eest, mis lapse enesehinnangule halvasti mõjuvad.