Loe, mis on parim viis haigena seksimiseks

Talviti levivad haigused märksa kergemini, sest inimesed veedavad rohkem aega siseruumides ning viirused paljunevad külmas ja kuivas õhus hõlpsamini. See tähendab, et inimesed on tihemini haiged ning tasub teada, kas ja kuidas peaks haigena magamistoas toimetama.