Miks me pärast söömist väsinud oleme? Toitumisterapeudid annavad nõu, kuidas seda vältida

Ja äkitselt on energia kehast justkui välja voolanud. Enamik meist haarab siis kohvi või maiustuste järele, kuigi needki on vaid hetkeline leevendus. Miks tabab meie keha söögikorra järgselt energialangus ja kas seda oleks võimalik ära hoida? Vastus on jah! Kliinilised toitumisterapeudid Anni Laas ja Maarja Lember selgitavad lähemalt.

Hommikusöögi olulisus

Esimeseks keskpäevase energiataseme languse põhjustajaks võib olla hommikusöögi vahelejätmine. Põhjus on lihtne: kui hommikusöök on jäänud söömata, võib lõunasöögi portsjon olla tavapärasemast suurem. Kui sööme korraga suurema koguse toitu, tekitab see söömisjärgset uimasust ehk postprandiaalset somnolentsust – pärast söömist nihkub autonoomse närvisüsteemi aktiivsus rohkem parasümpaatilise närvisüsteemi poole, tekitades tajutavat madalat energiataset ja soovi puhata. Mida suurem on toiduportsjon, seda tugevam võib olla nihe sümpaatilisest talitusest parasümpaatilise närvisüsteemi talitusele ehk üleminek «võitle-või-põgene» valmisolekust organismi puhke- ja taastumisolekusse. Niisiis võib söögijärgset väsimustunnet ennetada regulaarne söömismuster ja kontrollitud portsjonid.

Väsimustunde taga võib olla veresuhkru kõikumine

Kõige olulisem saladus võib peituda aga veresuhkru kõikumises. Inimorganismi põhiliseks energiaallikaks on süsivesikud, mida sisaldavaid toite saab kategoriseerida vastavalt nende glükeemilisele mõjule, ehk kui kiiresti mingi toit mõjutab söömisjärgset veresuhkru taset. Kiiresti seeditavad ja imenduvad süsivesikud on kõrge glükeemilise koormusega, põhjustades veresuhkru taseme järske kõikumisi, madala glükeemilise koormusega süsivesikud imenduvad seedetraktis vereringesse aga aeglasemalt ning tagavad veresuhkru stabiilsema taseme.

Kõrge glükeemilise koormusega on lihtsüsivesikud, näiteks magusad joogid ja erinevad maiustused, aga ka kuskuss, basmati riis, nisujahu pasta, keedetud kartul, rosinad, ja datlid. Kõrge glükeemilise koormusega lihtsüsivesikud põhjustavad veresuhkru (ehk vereglükoosi) taseme kiiret tõusu, millega kaasneb insuliini suurenenud eritamine. Insuliin on vajalik, et glükoos saaks siseneda keha erinevatesse rakkudesse ning et vereglükoosi tase normaliseeruks. Süües maiustusi või teisi magustatud tooteid, tajume lühiajaliselt suurenenud energiataset, aga kuna kõrgenenud vereglükoosi tase langeb kiiresti, siis põhjustab see lõpptulemusena hoopis väsimustunnet. Teadusuuringud on näidanud, et inimesed, kes tarbivad kõrge glükeemilise koormusega toite, kurdavad enam päevast väsimustunnet ja unisust. Lisaks sooritavad nad kognitiivse võimekuse ülesandeid aeglasemalt ning nende uni on madalama kvaliteediga.

Võlusõnaks on madal glükeemiline koormus

Madalama glükeemilise koormusega on aga kiudainerikkad liitsüsivesikud, milleks on täisteratooted, köögiviljad, kaunviljad, puuviljad ja marjad. Kiudaine on taimede osa, mida meie seedetrakt ei ole võimeline täielikult lõhustama. Kiudaine omab positiivset mõju veresuhkrule, tagades veresuhkru stabiilsema taseme ning hoides tajutavat energiataset pikemaajaliselt ühtlasemana. Niisis tuleks söögijärgse väsimuse vältimiseks eelistada enam kiudainerikkaid liitsüsivesikuid (nt kaer, oder, tatar, rukis, täistera riis, täisteramakaronid, kaunviljad, puu- ja köögiviljad), samuti aitab veresuhkru liigset kõikumist ennetada just süsivesikute söömine koos valkudega.

Meie soovitame madala glükeemilise koormusega ning kiudaine- ja valgurikkaks vahepalaks värskelt turule tulnud Reztarti joogisegusid ja batoone. Reztarti tooted sisaldavad rikkalikult iga päev vajalikke ja kvaliteetseid looduslikke toiduaineid: kibuvits, õunad, herned, maasikad, vaarikad, mustikad, suhkrupeedi kiudaine, vadak ning oomega-3 ja oomega-6-rasvhappe rikkad munad, mis pärinevad ainult vabapidamise kandadelt.