Mitmes Aasia riigis pagendatakse naised menstruatsiooni ajaks kodust minema

Nepalis ja ka teistes Aasia riikides peetakse naisi menstruatsiooni ajal või vahetult pärast sünnitamist räpasteks ja seepärast hoitakse nad sel ajal ülejäänud pereliikmetest lahus. Samuti kardetakse, et menstruatsiooni ajal toob naine halba õnne – näiteks kardetakse, et kui naine päevade ajal kodus viibib, võib mõni pereliige raskelt haigestuda või surra. Sama uskumuse tõttu on paljud naised sunnitud sünnitama ihuüksi, mis on üks piirkonna rasedate suure suremuse põhjus.

Naised ja tüdrukud saadetakse iga kuu spetsiaalsetesse onnidesse, kus neil ei ole võimalik end pesta, loomade või seksuaalkurjategijate eest kaitsta või soojas püsida. Teadlaste andmetel kaotavad paljud noored naised selle tõttu elu. 2018. aasta augustis keelati naiste pagendamine onnidesse ära ning see traditsioon on karistatav kolmekuuse vangistuse või 37-dollarilise rahatrahviga. Mitmed onnid hävitati lootuses, et see takistab naisi kodudest välja ajamast, kuid kohalike sõnul saadeti enamik naisi seejärel lihtsalt õue magama. Samuti on raske inimesi selle eest süüdi mõista, sest naised ei julge sageli oma pere vastu kohtusse minna.

Teadlased vestlesid 400 Nepali tüdrukuga vanuseahemikus 14–19 ning leidsid, et 77 protsenti neist oid sunnitud iga kuu päevade ajal kodudest lahkuma. Pered, kes ei saa endale eraldi onni lubada, saadavad tüdrukud õue või loomalauta magama. See mõjutas tugevalt tüdrukute vaimset tervist – paljudel esines depressiooni, ärevust ja madalat enesehinnangut. Tüdrukud kartsid onnides kõige enam vägistamist ja putuka- ning maohammustusi.