Doktor Viigimaa selgitab, milline südameprobleem paneb suurde insuldiohtu

Sestap on südame rütmihäirete varane tuvastamine ülimalt oluline. Kui süda on rütmist pidevalt väljas, võib see viidata ka algavale südamehaigusele või probleemile, selgitab Viigimaa regionaalhaigla saates «Tervisepooltund». Rütmihäireid ei saa kunagi pidada normaalseks elu osaks – need on probleemi ilming. Paljud raske südame rütmihäirega inimesed ei oska arsti sõnul neile kahjuks tähelepanu pöörata.

Rütmihäire on aga siiski sage põhjus, miks üldse südamearsti juurde pöördutakse. Viigimaa sõnul on osad patsiendid suures mures ka ühe-kahe vahelöögi tõttu päevas. «Kui on ülepingutus või kui inimene on magamata – eriti need, kes suitsetavad – nendel paratamatult süda reageerib mõne vahelöögiga. Süda on aga hästi kaitstud ja nii kergesti seisma ei jää,» kinnitab Viigimaa. Igal juhul peab kardioloogi sõnul seisundit uurima.

Südametegevuse uurimiseks pannakse ööpäevaks peale holtermonitooring, mille abil näeb, kui palju on valesid lööke. Enamus neist ei ole ohtlikud, aga mõnel inimesel võib neid olla väga palju ning see annab tunnistust rütmihäirest. Enda südametegevusest ja võimalikest vahelöökidest võib saada esiti ka aimu pulssi katsudes või siis moodsamate vererõhuaparaatidega, mis annavad ülevaate ka kodade virvendusarütmiast.

Mõnikord võib olla südame rütmihäirete põhjuseks ka madal kaaliumi või magneesiumi tase, mille vaegust leevendades pöördub ka südametöö paremuse poole.