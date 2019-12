Kiirabiarst õpetab: mida teha, kui lähedane kukub kodus kokku?

Kõrgeima ohutasemega «Delta» väljakutse toob linnas kiirabi kohale küll kümne minutiga, kuid sellest ei piisa, sest ilma elustamata tekivad juba viie minutiga peale südame seiskumist inimese ajus pöördumatud muutused. «Iga sekund loeb ja on eluliselt tähtis, et kohal olev kaaslane teeks kuni kiirabi saabumiseni patsiendile südamemassaaži ehk arstide keeles rindkere kompressiooni. Nii on paranemise šansid samal tasemel inimesega, kes oleks hetk tagasi kokku kukkunud,» rääkis Popov. Elustamise juhiseid jagab telefonis ka häirekeskuse meedik, kellele dispetšer taolised kõned alati edasi suunab.