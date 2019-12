Levinud viga, mis võib panna juuksed välja langema

Uuringud on näidanud, et hobusesaba korduv kandmine võib tekitada juuksefolliikulitele avaldatud liigse surve tõttu alopeetsiat ehk juuste väljalangemist, kirjutab Huffington Post. Mullu tunnistas lauljatar Ariana Grande, et ta kuulus hobusesaba toob talle pidevalt valusaid kannatusi. Tema kaebus ei ole haruldane.

Miks hobusesaba põhjustab peavalu? Michigani peavalu ja neuropaatilise valu keskuse neuroloog Wade Cooper selgitab, et «hobusesaba peavalu», nagu teadurid seda hellitavalt kutsuvad, tekib naha pingule tõmbamise tõttu. «Selle mehhanism seisneb selles, et meie peanahas on valutundlikud närvid,» räägib Cooper. «Kui neile avaldab mõju tõmbejõud, mis ei pruugi esialgu haiget teha, siis selle kestuse kasvades muutuvad närvid üha tundlikumaks. Lõpuks saadab see valusignaali ajusse.»

Närvilõpmetele avaldatud surve tõttu tekib peavalutunne või tundmus nagu juuksed valutaksid. Ka kerge puudutuse peale ajusse minev signaal võib ülestimulatsiooni tõttu saada siis tõlgendatud tõsise valuaistinguna, mispärast juuste kammimine osutub täielikuks põrgupiinaks.

Mõned uuringud on valutama kippuvat peanahka seostanud ka vähese une, hormonaalsete muutuste ja menstruaaltsükliga. Samuti on tundlikkusele kalduvad juba peavaludega kimpus inimesed või kel on valutundlikkushäire. Viga on tavaliselt aga lihtsalt liiga pingule tõmmatud hobusesabas, mida kantakse järjest ka liiga pikka aega.