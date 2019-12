Ravimite liigtarvitamine võib põhjustada peavalu

Ravimi liigtarvitamise peavaluks nimetatakse arsti sõnul peavalu, mis esineb üle 15 päeval kuus, tekib mingi muu esmase peavalu foonil ning mille põhjus on regulaarne peavalu hooravimite liigtarvitamine rohkem kui kolme kuu jooksul, vahendab Med24. Tegemist on seega teisese peavaluga, mis ei teki, ilma et patsiendil juba ei oleks mingit esmast peavalu, näiteks pingetüüpi peavalu või migreeni.