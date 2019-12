Uus veebiplatvorm aitab hinnata kehalist võimekust ja terviseriske

«Andmed laste kehalise võimekuse, aga eelkõige selle muutuste kohta on üsna puudulikud. Liikumisõpetuse uue ainekava üks osa on laste kehalise võimekuse areng ja selle võimekuse seosed tervisega. Lapsel ja noorel võiks tekkida arusaam ja teadmine, miks mingi kehalise võimekuse komponent on oluline ning millised võivad olla liiga vähese võimekuse tagajärjed. Seetõttu on FitBacki projekti üks eesmärk arendada välja ka veebikeskkond, mis võimaldaks saada ülevaate kõigist meid huvitavatest näitajatest,» kirjeldas Mäestu.