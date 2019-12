Kuidas mõjub seks südamele?

Tulemustest selgus, et seksi mõju südame tervisele ei olnud jooksulindiga võrreldes eriti märkimisväärne. See küll sõltus vahekorra pikkusest ja intensiivsusest, kuid keskmiselt oli osalejate pulss seksides 30 protsenti madalam ning vererõhk 20 protsenti madalam kui jooksulindil treenides. Leiti, et seks kulutas keskmiselt viis kalorit minutis, mis on küll veidi rohkem kui teleri vaatamine, kuid võrdväärne golfi mängimisega.

Mitmest uuringust on selgunud, et regulaarne seks kaitseb mitme kroonilise haiguse eest. Suurbritannia teadlased leidsid, et seksuaalselt aktiivsetel meestel on 50 protsenti väiksem südamehaiguste risk. USA teadlased jõudsid sarnase tulemuseni 17 aasta pikkuse uuringu käigus, millest selgus, et kord kuus seksivatel meestel on 45 protsenti suurem südamehaiguste risk kui kolm-neli korda nädalas seksivatel meestel. Teadlaste sõnul on võimalik anda hinnang mehe seksuaalsele võimekusele näiteks selle põhjal, kas ta jaksab normaalses tempos ja hingeldamata trepist kolmandale korrusele kõndida.