Menstruatsiooni kestust tolmuimeja abil vähendada üritanud naised sattusid haiglasse

Twitteris levis meditsiinitöötaja hoiatus, et tolmuimejaga verevoolu kiirendamine ei ole tõhus, hügieeniline ega turvaline viis menstruatsiooni kestuse vähendamiseks. Mitmed naised arvavad, et mida kiiremini veri kehast väljub, seda kiiremini lõpeb menstruatsioon, kuid günekoloogid hoiatavad, et selline tegevus võib olla lausa eluohtlik. Tegemist oli 19-aastase ja 23-aastase naisega, kes mõlemad olid üritanud tolmuimeja abil menstruatsiooni kestust vähendada. Arstide sõnul oleks mõlemad naised võinud sel moel elu kaotada.

Tegemist äärmiselt ebahügieenilise meetodiga, mille käigus satub intiimpiirkonna limaskestale suures koguses baktereid. Eriti ohtlik on see siis, kui kodudes on lemmikloomi. Samuti on ohtlik see, kui organism kaotab lühikese perioodi jooksul liiga suure koguse verd. Menstruatsiooni käigus kaotab naise keha verd üldjuhul mitme päeva vältel, et organism verekaotuse ohutult üle elaks, kuid kui seda protsessi kiirendada, võib kehas tekkida šokiseisund. Samuti võib see põhjustada verejooksu, mis vajab meditsiinilist sekkumist.