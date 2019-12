Vaata, mida leidis esimene pikaajaline uuring e-sigarettide kohta

Esimene pikaajaline uuring vaatas elektrooniliste sigarettide kasutamise pikaajalist mõju tervisele ja leidis, et seadmed suurendavad krooniliste kopsuhaiguste riski, selgus ajakirjas American Journal of Preventive Medicine avaldatud uuring, vahendab NBC News .

Uuringus osales 32 000 USA täiskasvanut, kel ei olnud uuringu algul 2013. aastal mingeid kopsuhaiguse märke. 2016. aastaks leiti, et e-sigarette kasutanud inimestel tekkis krooniline kopsuhaigus, näiteks astma, bronhiit või emfüseem palju tõenäolisemalt kui mittekasutajatel.

Uuring keskendus inimestele, kes kasutasid e-sigaretis nikotiini ning on võimalik, et osad kasutasid ka THCd sisaldanud tooteid, rääkis uuringu autor California ülikooli teadlane Stanton Glantz. Neil, kes suitsetasid tavalisi sigarette, oli krooniliste kopsuhaiguste tekkerisk suurem kui e-sigarettidega tarbijatel. Uuring leidis aga, et paljud suitsetajad, kes proovisid e-sigarette, kasutasid lõpuks paralleelselt ka sigarette.