Kooliõde hoiatab: ülekaaluliste laste osakaal on pea kolmekordistunud

Kui saadud energia ületab kulutatud energia, siis muudetakse liigne rasvmassiks, mille tulemusena tekib lõpuks ülekaal ja rasvumine, mis on aga väga paljude haiguste riskiteguriks. Eri uuringute andmetel võib arvata, et umbes kolmandik Eesti lastest on ülekaalulised või rasvunud ja ülekaaluliste laste osakaal on sajandi algusega võrreldes pea kolmekordistunud. Kersti Tamm, olles üks Tallinna Koolitervishoiu sihtasutuses töötavast kaheksakümnest kooliõest, puutub ka oma igapäevaelus kokku ülekaaluliste lastega ning tõdeb, et kodune toetus on üks olulisematest edu saavutamise võtmeteguritest. «Minu töös on olnud edulugusid, kus ülekaaluline laps võtab 16 kilogrammi alla, aga on ka juhtumeid, kus probleemi ei teadvustata ja tulemusi ei tule, kuna kodupoolne toetus ja tahe toitumist ka peres muuta puudub,» räägib Tamm. «Seetõttu on ülioluline, et lapsevanemad kodus tervisliku toitumise reegleid järgiksid.»