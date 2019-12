Terava toidu söömine võib vähendada neid terviseriske

Osalejate terviseseisundit ja söömisharjumusi jälgiti kaheksa aasta jooksul ning leiti, et infarkti suremise oli 40 protsenti madalam neil, kes sõid tšillipipart vähemalt neli korda nädalas. Infarkti suremise risk vähenes rohkem kui poole võrra, leiti esmaspäeval ajakirjas Journal of the American College of Cardiology avaldatud uuringus. Lisaks ei olenenud suremise risk inimese toitumisest, sõnas uuringu autor Vahemere Neuroloogia Instituudi epidemioloog Marialaura Bonaccio. Teisisõnu võib inimene jälgida tervislikku Vahemere toitumist või süüa vähem tervislikult, kuid tšillipipral oli mõlemale kasulik mõju.

Teadlased plaanivad nüüd uurida biokeemilisi mehhanisme, tänu millele tšilli meie tervisele hea on. Uuringu puuduseks oli see, et tegu oli vaatlusuuringuga, mis ei kinnitanud otsest seost terava pipra ja parema tervise vahel. Suurbritannia toitumisnõustaja Duane Mellor tõi välja, et inimesed, kes kasutavad tšillipipart, kasutavad ka rohkem muid maitsetaimi ning söövad rohkem värskeid toite, sealhulgas köögivilju. Tema arvates on tšilli otsene mõju väike ning pigem teeb see teiste toitude söömise nauditavamaks.