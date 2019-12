Mida taheti kirgi kütva apteegireformiga algselt saavutada?

Sotsiaalministeerium on seisukohal, et 2014 ja 2015 kehtestatud täiendavad nõuded apteegi tegevusloa omajatele on jätkuvalt vajalikud ja põhjendatud apteegiteenuse osutamise ja hulgimüügi lahutamiseks ja huvide konflikti vältimiseks, ravimite hulgimüügi turu korrastamiseks ning seeläbi rahva tervise kaitseks. Apteegireformi lõpuleviimist on toetanud ka riigikontroll, ravimiamet, Eesti Apteekrite Liit, Eesti Proviisorite Koda, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juht professor Ain Raal, Eesti Perearstide Selts.

«Võib öelda, et apteegireformi suurim takistus on pidev ebakindlus, mida külvatakse,» nentis Eespere. Ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamine teenib Eespere sõnul just patsientide ja laiemalt rahvatervise huve, sest kui apteekidel tekib ravimite sisseostul suurem võimalus valida mitme hulgimüüja vahel, siis saavad nad osta kauba sealt, kus pakkumine on soodsam. Kindlasti oleme ka patsientidena rahul, kui ravimid apteegis seeläbi taskukohasemaks muutuvad.

Kui kaugel on reformi jõustumine?

1. detsembri seisuga on Eestis 215 apteeki, mis on osaliselt või täielikult proviisorite omandis, 180 nendest vastavad kõigile seaduse nõuetele. Seejuures tegutsevad proviisorite omanduses olevad apteegid peamiselt keerulisemates tingimustes maapiirkondades ning hulgimüüjad domineerivad suuremates linnades, kus kasumlikkus on kõrgem.

«Ravimiamet on kõik need piirkonnad väga täpselt kaardistanud, kus praeguse seisuga ei ole nõuetele vastavat apteeki ning tegeleme kõigiga individuaalselt, et sobivad lahendused leida,» sõnas Eespere.

Apteekrid on avaldanud ka valmisolekut teha veel enne üleminekuaja lõppu olemasolevate nõuetele mittevastavate apteekide kõrvale vajadusel oma apteek, et tagada ravimite ja apteegiteenuse kättesaadavus üle Eesti. Arusaadavalt puudub üksikutel proviisoritel piisav jõud ketiapteekide omanike ja nendega seotud organisatsioonide vastu. «Sellises olukorras puudub proviisoritel kindlustunne, et reform jõuab lõpuni, mistõttu ei kiirustata apteekide asutamise või omandamisega,» nentis Eespere.

Hulgimüüjad on seadusemuudatuse vastu

Eesti Apteekide Ühendus ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liit korraldasid esmaspäeval pressikonverentsi, kus said sõna suurimate turuosaliste juhid nii ravimite hulgi- kui jaemüügitasandil. Seal toodi välja reformiga kaasnev elanikele ebamugav apteekide sulgemine kui ka hulgimüüjate ja apteekide vähesed võimalused ravimite müüki mõjutada, suunata või ravimite hinda kujundada.