Faktid igapäevastest toidulisanditest, mida sa veel ei teadnud

Paljude jaoks on igapäevased toidulisandid, vitamiinid ja mineraalid üks tervisliku eluviisi osa. Portaal Bustle toob välja üllatavad uuringud ja faktid toidulisanditest.

1. Tervist parandavad pigem toidust saadavad vitamiinid

Vitamiinid peaksid jõudma inimese organismi toiduga või D-vitamiini puhul päikese kaudu, mitte tablettidega tervetele inimestele. 2019. aastal avaldatud uuring leidis, et multivitamiinid ei olnud pikaealisuse säilitamisel nii toimivad, kui tervislik toitumine. Ekspertide sõnul tuleks vitamiinipuudusi esmalt toiduga ravida. Toidud pakuvad mitmeid erinevaid vitamiine ja mineraale, kuid toidulisandid enamasti vaid väga kindlaid.

2. Vitamiin K2 võib aidata vanemate naiste luutihedust suurendada

Menupausi läbinud naised peaksid vitamiin K2 võtma, et suurendada oma luutihedust. See võib aidata vähendada luumurde ja vigastusi. Siiski on leitud, et vitamiini mõju erineb inimeseti, mistõttu võivad olla mängus ka muud faktorid, nagu geneetika.

3. D-vitamiin võitleb päikesepõletusega

Teame kõik, et saame D-vitamiini päikselt läbi naha. 2017. aasta uuring leidis, et see võib olla kasulik peale päikesepõletust toidulisandina võttes. Vitamiin tekitas mõningase põletikuvastase toime ja aitas paistetust ja valu vähendada. Seega tasub peale põletust haarata aaloe ja D-vitamiini järele. D-vitamiinist võib olla abi ka fibromüalgia valu puhul. 2014. aastal tehtud uuring leidis, et D-vitamiini võtmine vähendas tuntava valu taset 50 nädala jooksul. Mõned uuringud viitavad ka sellele, et D-vitamiinist võib olla kasu viljakuse juures. Euroopa endokrinoloogia kongressil esitati uurimust, mille järgi leiti, et D-vitamiini madalat taset peaks viljakusprobleemide puhul testima.

4. Nisuvalk võib aidata eakate lihaseid kasvatada

Nisuvalk aitas 2017. aastal tehtud uuringus eakate meeste lihaseid taastada. Pole teada, kas seda saab öelda ka eakate naiste või nooremate inimeste kohta.

5. Vitamiine ei tohiks niiskes kohas hoida

2010. aastal tehtud uuring leidis, et vitamiinide õige hoiustamine on oluline. Niisketes kohtades, kus on palju auru, nagu vannitoas või köögis hoitud vitamiinid võivad oma efektiivsuse ja toimeained kaotada. Hoia neid kuivas ja jahedas.

6. Kui su kehas pole piisavalt magneesiumi, ei toimi ka D-vitamiini toidulisand

Vitamiinid on omavahel tihedas seoses. 2018. aastal tehtud uuring leidis, et D-vitamiini imendumine on väheefektiivne, kui toidus ei ole piisavalt magneesiumit. Ilma magneesiumita ei ole D-vitamiini võtmisest kasu ning see pole ka ohutu.

7. C-vitamiini on võimalik üleannustada

On võimalik tarbida liiga palju C-vitamiini, kas siis toidust või toidulisanditest. Mõnel juhul võivad kõrged doosid, nagu 2000 või 3000 milligrammi päevas tekitada kõhulahtisust, iiveldust, kõrvetisi, väsimust, punastamist, peavalu ja unetust. Krooniliste maksa- või neeruhaigustega inimesed ei tohiks võtta rohkem kui 1000 milligrammi päevas.

8. Kaltsium on luudele hea, kuid võib kõrvalnähte tekitada