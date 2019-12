Ekspert: inimesed maksavad Eestis ravimite eest liiga palju

«Paljuski on see tingitud inimeste valikust ravimi ostmisel. Tulenevalt valikust on inimestel võimalik ainuüksi ühe ravimi pealt säästa kümneid eurosid aastas. Eesti inimeste ravimiarved väheneksid kolmandiku jagu, kui nad ostaksid odavamaid sama toimeainega ravimeid,» selgitab Laidmäe.

Piirhinnast kallimate ravimite ostmine on Laidmäe sõnul jätkuvalt liiga suur ja kasvab koos ravimikasutuse tõusuga, vahendab Med24. Eelmisel aastal maksid inimesed 14,6 miljoni euro eest kinni ravimite piirhindu ületavaid summasid. Selle aasta esimese kolme kvartaliga on üle makstud 11,2 miljonit eurot. «Sellele rahale võiks inimesed oluliselt parema kasutuse leida, näiteks koguda lastelaste haridusfondi või annetada heategevusele. Igatahes tervist kallimad originaalravimid paremini ei ravi,» märgib Laidmäe. Tema sõnul on originaalravimi ainus eelis geneerilise ravimi ees, et tema kaubamärk on ostjatele juba tuttav ning seetõttu usaldab tarbija seda rohkem. Nõuded ravimite toimele on täpselt samad. «Kõik sama toimeainega ravimid toimivad ühtemoodi ning on võrdselt kvaliteetsed ja ohutud.»