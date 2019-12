Spetsialistid vastavad: kas lapse käitumine on normaalne või on põhjust muretsemiseks?

Pahur tuju on noorte laste puhul tavaline, sest nad võivad tunda emotsioone, millega ei oska midagi peale hakata, seletas laste vaimse tervise nõustaja Jennifer Daffon. Kuna lapsed ei ole õppinud oma emotsioone kontrollima ning neil pole sõnavara, millega ennast väljendada, võib see lõppeda pahurusega. Siiski tuleks küsida abi lastearstilt, kui laps ennast raevuhoogude ajal vigastab. Teine ohumärk on see, kui lapsel on mitu raevuhoogu päevas, mis kestavad mitmeid minuteid. See võib Daffoni sõnul anda märku meeleolu düsregulatsioon häirest.