See toiduaine põhjustab pühadeaegset ärevust ja depressiooni

Kansase Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et suhkrurohkete toitude söömine jõulude eel põhjustab organismis põletikulisi ja neurobioloogilisi protsesse, mis suurendavad ärevuse ja depressiooni riski. Suhkur suurendab organismis põletiku taset, mille toimel vabaneb suuremas koguses stressihormoone – adrenaliini ja kortisooli – ning suureneb ärevuse tase. Liigne suhkur häirib hormonaaltasakaalu ning võib põhjustada depressiooni.

Suhkur põhjustab organismis veresuhkur järsku kõikumist, mille toimel vabanenud stressihormoonid võivad põhjustada unehäireid. Kehv uni, vähene päevavalgus, ebatervislik toit ning liigne siseruumides viibimine mõjub negatiivselt inimeste vaimsele tervisele. Samuti on kindlaks tehtud, et vähene uni ja kehv meeleolu panevad inimesed rohkem magusat tarbima.

30 protsenti inimestest kogeb mingit sorti pühadeaegset pinget või depressiivseid sümptomeid, mis võib mõjutada nende söögiisu. Tavaliselt hakkavad inimesed siis rohkem töödeldud süsivesikuid ja suhkruid tarbima, sest suhkur stimuleerib aju ning annab lühikeseks ajaks energiat ning parandab meeleolu. Sellele järgneb aga alati veresuhkru langedes meeleolu langus, mis viib inimese enesetunde madalamale kui see enne suhkru tarbimist oli. See tähendab, et inimesed kipuvad halva meeleoluga võitlemiseks liiga tihti ja liiga palju suhkrut tarbima ning nii võib välja kujuneda emotsionaalne liigsöömine.