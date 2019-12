Kaalu kaotamine keskeas võib naiste vähiriski kolmandiku võrra vähendada

Ajakirjas Journal of the National Cancer Institute avaldatud uuring võrdles stabiilse kaaluga naisi nendega, kes kaotasid 4,6 ja 8,9 kilogrammi ning leidsid, et viimased vähendasid oma rinnavähiriski 25 protsendi võrra. Samuti nägid uurijad, et risk vähenes ka siis, kui väike osa kaotatud üheksast kilogrammist tuli tagasi.