Suhkruspikker: loe kokku oma päevane varjatud suhkrukogus

Kas teadsid, et üks klaasitäis limonaadi võib sisaldada kuni 10 teelusikatäit suhkrut ja anda sama palju energiat kui näiteks 400 grammi köögivilja. Need on mõtlemapanevad numbrid. Ka mitmed uuringud on tõestanud, et karastusjookide tarbimine on üks ülakaalulisuse riskiteguritest. Liigset karastusjookide tarbimist on seostatud ka metaboolse sündroomi, teise tüübi diabeedi, südame- ja veresoonkonnahaiguste ning neerukividega.