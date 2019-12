Perearst Jollerit pahandab apteekide sulgemine: niimoodi saab pidada piimapoodi

Joller kirjutab: «Kui ma siiani hoidusin apteegireformi osas seisukohta võtmast, siis tänase protestiaktsiooniga on ketiapteegid oma põhimõtteid kõigile väga selgelt näidanud: ärihuvid on eespool patsientide huvisid.

Kuidas peaksid praegu ravimeid saama inimesed, kellel on just täna saanud otsa valuvaigisti, diabeedi- või vererõhuravim või kes just täna vajavad lapsele palavikurohtu? Kullakesed, kas te pole märganud, et gripihooaeg on alanud?!