Ole tähelepanelik: asjad, mis lapsi jõulude ajal enim ohustavad

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oderi sõnul tasub ka pühade ajal veenduda, et ravimid, patareid ja kodukeemia on väikelastele kättesaamatus kohas. «Tuleb arvestada sellega, et pühade ajal on kõigil alati palju tegemist, mistõttu võib väikelaps enda valdusse saada ka näiteks telekapuldis olevad patareid või lauanurgale asetatud küünla,» ütles Mare Oder. Eriti ohtlikud on just patareid, sest neis leiduv energia võib põhjustada limaskesta põletust juba esimese 2 tunni jooksul. Nööp-patareide põhjustatud tervisekaebused tulenevad peamiselt nende söögitorru kinni jäämisest. Patareisid leidub peale erinevate elektroonikaseadmete ka laulvates ja vilkuvates õnnitluskaartides, lambikestes, vilkuvate kaunistustega peavõrudes ning muudes kaunistustes ja ehetes. «Seega tasub sellele õnnetuse riskile mõelda ka siis, kui valitakse kingitusi väikesele lapsele.»

Oderi sõnul on pühade ajal olnud ka juhtumeid, mil väikelaps on omaette askeldades leidnud üles vanema või vanavanema pilkupüüdva välimusega ravimid. «Sellised üsna tõenäoliselt ohtlikud olukorrad on ennetatavad, kui ravimid on alati luku taga ning lapsele on neist ohtudest varakult räägitud,» ütles Oder, kelle sõnul helistatakse talviste pühade ajal mürgistusinfoliinile ka mõne koju toodud taime tekitatud mürgistuse tõttu - tavaliselt on laps sellisel juhul hammustanud tüki silmatorkava välimusega jõulu- või ratsuritähest või koralltomatist. Jõulutäht ning ratsuritäht ehk amarüllis on taimed, mille mahl võib põhjustada inimesel limaskesta ärritust. Nahale sattunud taime mahl tuleks kindlasti veega maha pesta. Koralltomati hammustamise või neelamise korral võib mürgistuse algusele viidata oksendamine ja kõhuvalu. Ka mõni eksootilisem roheline põõsas või puuke, mis jõulupuuks soetatud, võib lapse suhu sattudes tekitada seedehäireid. «Seega võiksid lapsevanemad enne taime soetamist tutvuda selle omadustega ja kaaluda selle sobilikkust,» ütles Oder.