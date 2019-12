Psühholoogi juures käimine võib ennetada vananemist

Sarnaselt kingapaela otsas olevale plastikutükile, on telomeerid DNA pikendused, mis sulgevad kromosoomide tipud. Iga kord kui rakk jaguneb, muutuvad telomeerid lühemaks ning see on loomulik vananemise protsess. Lühemad telomeerid on seotud ka tuju ja meeleoluhäiretega. Uus teadustöö viitab sellele, et seda protsessi on võimalik aeglustada, vahendab Inverse.

Vastus võib peituda levinud meeleoluhäirete ravis, kognitiivses käitumisteraapias. See psühholoogiline raviviis seostub kahe ensüümi: telomeraasi ja glutatiooni peroksüdaasi aktiivsuse suurenemisega. Need kaks ensüümi kaitsevad telomeeride põhja ning hoiavad neid oksüdatiivse stressi eest. See aeglustab telomeeride lühenemist.

Keskmiselt on psühhiaatrilise haigusega inimesel lühemad telomeerid. See tõigi uurijatele küsimuse, kas psühhiaatrilise seisundi ravimine võib telomeeride lühenemist aeglustada. Juba 2013. aastal tehtud väike uuring vihjas, et see võib nii olla. Teadustöö leidis, et telomeeride aktiivsus suureneb kui depressiooniga inimesed võtavad antidepressante.

Uurijad värbasid 46 sotsiaalärevusega inimest, kes olid saanud üheksa nädala jooksul internetipõhist kognitiiv- käitumisteraapiat. Osalejad andsid vereproovid enne ravi ning selle lõppedes. Raku vananemise määra leidmiseks kasutatu vere leukotsüütidest mõõdetud telomeeri pikkust.

Kõik osalejad polnud enne eksperimenti teraapiat saanud ning need, kes võtsid tavaliselt psühhotroopset ravimit, nõustusid beetablokaatoreid uuringuperioodi ajal mitte kasutama. Osalejad ei muutnud ka füüsilise aktiivsuse taset, mis arvatakse samuti raku vananemist ja telomeraasi aktiivsust mõjutavat.

Kuigi üheksanädalane uuring on liiga lühike periood, et reaalselt osalejate telomeeride pikkuse muutusi märgata, nägid teadlased siiski, et teraapia vähendas osalejate ärevust ning suurendas telomeraasi ja

glutatiooni peroksüdaasi aktiivsust. Osalejate vaimse tervise paranemine oli otseselt seotud nende ensüümide aktiivsusega.

Tulemused viitavad sellele, et kognitiiv-käitumisteraapia võib aidata sotsiaalärevusega ja kaitsta rakke oksüdatiivse stressi ja rakuvananemise eest.