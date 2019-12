Ülevaade: arstiabi Tallinnas pikkade pühade ajal

Pühade eelsetel päevadel, 23. ja 31. detsembril on polikliinikute lahtiolekuajad lühendatud. Keskhaigla polikliinik (Ravi 18) on avatud 7.30–13ni. Naistenõuandla võtab vastu kella 7.30-16ni (27.12; 30.12; 02.01 kuni 19.00). Magdaleena polikliinik (Pärnu mnt 104) on avatud 7.30-13ni. Tõnismäe polikliinik (Hariduse 6) on avatud 7.00-16ni. Telefoniteenindus (666 1900) on 23. ja 31. detsembril avatud kella 7.15-13ni.