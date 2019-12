Viis tegurit, mis suurendavad laste seksuaalse väärkohtlemise riski

Enamasti on ahistajaks lapsele tuttav isik, mitte võhivõõras inimene ning sageli ei oska lapsevanemad kahtlustada, et midagi valesti võib olla. Lapsed ei pruugi esialgu aru saada, mis nendega toimub, seda eriti juhul, kui ahistaja pole otseselt vägivaldne ning lapsega hästi läbi saab. Samuti ei pruugi laps julgeda rääkida ka vägivaldsetest juhtumitest kas häbi või hirmu tõttu. Vanematel on oma laste turvalisuse tagamisel kõige suurem roll ning sellepärast on oluline olla teadlik seksuaalse väärkohtlemise suurimatest riskifaktoritest.