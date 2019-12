Kiirkliinikutes saab abi õhtuti ja nädalavahetustel

Kiirkliinikute loomise idee mõlkus omanikel meeles juba mõnda aega. «Tänaseks on Tallinnas avatud neist kaks esimest – kesklinnas, Nautica keskuses ja Lasnamäe Centrumis. Tegu on Eesti mõistes uudse kontseptsiooniga, kuna kliinikud asuvad inimeste igapäevastel käiguteedel ja toovad meediku lähemale. Kiirkliinikud on avatud keskuste lahtiolekuaegadel, ka õhtuti, nädalavahetustel ja pühade ajal,» rääkis Abel.

Erameditsiini kasutavad nii inimesed, kel ravikindlustus puudub kui ka need, kel see olemas, aga keda riiklik süsteem ei rahulda, samuti käib kohal palju välismaalasi. «Kiirkliinikusse saab inimene pöörduda nii arsti konsultatsiooniks, raviks, uuringuteks, vaktsineerimiseks või lihtsalt halva enesetundega. Meie juures saab pikendada retsepte ja küsida tervisetõendeid, erineme valvekliinikust teenuste laiema valiku ja terviklahenduste poolest. Need, kes EMO ootesaalis oodata ei jõua, tulevad samuti meile. Lisaks erakorralisele abile pakume ka ennetust ja krooniliste haiguste ravi,» tutvustas Abel. Vastuvõtud ja protseduurid on tasulised, sest haigekassa lepingut Confidol ei ole.

Paindlikkust lisab teenusele kliinikutevaheline koostöö. «Võtsime kasutusele tehnoloogilise lahenduse, mis võimaldab arstil konsulteerida patsienti ka turvalisel videosillal. Kui juhtub näiteks, et patsient saabub ühte kliinikusse, aga arst on kohal teises, siis saavad nad ekraani taga kokku. Nii ei pea patsient aega kulutama teise kohta minekule,» selgitas Abel.