Oht puhkusereisil: Egiptuses tehtud hennatätoveering rikkus lapse naha

Postituse all avatakse tagamaid, et tõenäoliselt on naturaalse henna asemel tegu niinimetatud «musta hennaga», mis on täiesti tavaline must juuksevärv. Probleemseks osutub seal oleva parafenüleendiamiin (PPD), mis on kõikide oksüdeeruvate juuksevärvide peamine värvi andev komponent. «Läänemaades on mõnel puhul see asendatud tolueendiamiiniga, aga PPD on juuksevärvides olnud nüüdseks üle 100 aasta ja reaktsioonid on teada olnud algusest peale. Aafrika maadega on kurb veel see, et kui EL-s ja USA-s on juuksevärvides lubatud PPD hulk määratud – maksimaalselt 6 protsenti, siis Aafrika, Lähis-Ida ja Araabiamaades kasutatavates «musta henna» toodetes võib PPD sisaldus olla kuni 80 protsenti,» kommenteerib «Eestlased Egiptuses» liige postitust.