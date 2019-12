Millest tekivad psühhosomaatilised haigused?

Võttes arvesse, et kõik meie keha rakud, koed ja elundid on seotud närvisüsteemiga, mis vastutab organismi vaimse tervise eest, võib järeldada, et teatud määral on enamik haigusi psühhosomaatilised. «See, kuidas inimesed erinevatele välisteguritele ja haigustele reageerivad ja kuidas haigustega toime tulevad, on väga erinev. Näiteks ei pruugi psoriaasi lööve mõnda inimest väga häirida, teisel aga võib sama lööve põhjustada väljendunud depressiooni ja süvendada haiguse nähtusid,» ütleb Saadi. «Näiteks mõne psüühikahäire puhul puudub inimesel soov süüa või enda eest hoolitseda - see kõik võib ka füüsilisi probleeme põhjustada.»