Neurokirurg avaldab, mis aitaks inimpead edukalt teise keha külge siirata

Hull ülikooli õppehaiglate endine neurokirurgia osakondade juht Bruce Mathew töötas uluromaani kallal, kui mõistis, mis on potentsiaalne võti pea siirdamise operatsiooni õnnestumiseks, vahendab The Independent .

Siiani on vaid vähesed teadlased üritanud muuta pea siirdamist reaalsuseks ja nad on keskendunud peamiselt seljaaju katkestavatele meetoditele – idee, mida dr Mathew, kes on teinud üle 10 000 operatsiooni, kirjeldab kui täiesti naeruväärset.

63-aastane mees väidab, et edusammud närvikirurgias, robootikas ja tüvirakkude siirdamises tähendavad, et kogu seljaaju ühes peaga võib olla võimalik teise keha külge kinnitada enne 2030. aastat.

«Algselt oli eesmärk ajurünnakul lihtsalt ideid genereerida ja see tundus üsna rumal, kuid siis sain aru, et tegelikult see pole nii. Kui siirdate pea ning hoiate aju ja seljaaju koos, pole see tegelikult võimatu,» ütles neurokirurg The Telegraphile.