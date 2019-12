Eesti mehi kimbutab uute uuringute kohaselt üllatav terviseprobleem

«Esimese kuu tulemused tõid esile nii positiivseid kui ka negatiivseid trende. Üllatavalt positiivne on see, et suurem osa vanuserühma meestest on suitsetamise maha jätnud. Ülemäärast alkoholitarvitamist näeme õnneks suhteliselt harva. Tervisele ohtliku piiri peal tarvitab alkoholi siiski umbes 25 protsenti meestest,» rääkis tulemustest Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juht dotsent Punab. «Negatiivsema poole pealt tuleb nentida meessuguhormooni madalat taset. Aga samavõrd on mehi, kel leiame raviga korrigeeritavaid seksuaalhäireid. Eesnäärmemuresid või elukvaliteeti häirivaid kusemishäireid esineb umbes 5 protsendil meestel. Raske depressiooni esineb enam kui me ootasime, siiski vast pisut alla 5 protsendi uuritavatel. Depressioonile või ärevushäirele viitavaid kaebuseid esineb veel ligi 15 protsendil meestel.»

Eesnäärmevähi riski saab hinnata vereanalüüsi tulemuse põhjal PSA analüüsiga. Haigestumise tõenäosus on suurem meestel, kelle lähisugulastel on see kasvaja diagnoositud. Iga neljas mees, kes end testima tuli, ehk 25 protsenti meestest, said meestekuul normist kõrgema PSA tulemuse. Arstid panevad südamele, et kui eesnäärmevähi riski analüüs on kõrgenenud, tuleb edasisteks uuringuteks pöörduda meestearsti poole. Hea uudisena tuli välja, et meestel esines vähe põletikke ja ainult 14 mehel oli diabeedi ehk suhkruhaiguse riski hinnata võimaldav glükohemoglobiini analüüs normist kõrgem.