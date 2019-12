Vähihaige poja tilgutikotti väljaheidet süstinud ema mõisteti vangi

Indiana osariigis elav Tiffany Alberts arreteeriti ja talle esitati süüdistus 2016. aastal pärast seda, kui ta süstis oma poja tilgutikotti väljaheiteid, mil poiss viibis Indianapolis Riley lastehaiglas vähiravil. Maakonna ülemkohtu dokumentides seisab, et ema seadis poja teadlikult olukorda, mis ohustas elu või tervist. Alberts ütles, et tema tegevuse eesmärk oli saada poeg intensiivraviosakonnast teise Riley haigla osakonda, kus ta uskus olevat parema ravi.

Kahtlustades, et keegi võib saastada patsiendi tilgutit, asusid haigla töötajad videovalve abil jälgima teismelise tuba. Nad märkasid, et ema sinna midagi süstib.

Ametivõimude sõnul ütles Alberts uurijatele esialgu, et ta süstis tilgutikotti vett, et selles sisalduvat «lahjendada, kuna pojale antud ravim põletas». Hiljem tunnistas naine, et süstis pojale oma väljaheiteid, mida hoidis kinkekotis poja haiglatoa valamu peal.