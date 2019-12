Teadlased selgitasid välja, miks järjest rohkem inimesi enam seksi ei naudi

Mitmest teadusuuringust on selgunud, et pornograafia on ajule liigselt stimuleeriv ning mõjutab seetõttu aju struktuuri ja toimimist. Näiteks on kõige levinum porno tarbimise kõrvaltoime erektsioonihäired ning võimetus jõuda päris partneriga orgasmini.

Pornograafiast on võimalik jääda sõltuvusse, sest stimulatsiooni toimel vabaneb ajus dopamiini, mis tekitab rahulolutunde ning talletab mälestusi ning informatsiooni. See tähendab, et dopamiini toimel loob aju seoseid, mis aitavad inimesel end hästi tunda. Kui organism vajab süüa või juua, on aju tänu dopamiinile õppinud, kust süüa ja juua saab või mis on parimad söögid ja joogid. Sama kehtib ka seksuaalkäitumise puhul – kui aju saab kõige enam stimulatsiooni pornograafiast, õpib aju, et just seda on kehal sugutungi rahuldamiseks vaja. Nii asendab aju päris partneri pornograafiaga.

Pornograafia kui toode peab suutma ennast edukalt müüa ja selleks, et pakkuda ajule rohkem stimulatsiooni kui päris partner, toodetakse sisu, mis on sageli vägivaldne, ekstreemne või räige, et kutsuda esile tugevamat reaktsiooni. Mitmed kategooriad nagu intsest, vägivald või vägistamine vähendavad seda, kuivõrd aju vägivallale reageerib. Mida rohkem kokkupuudet vägivallaga inimesel on, seda vähem see teda häirib ning seda vähem stimuleerivalt mõjub tavaline seksuaalkäitumine. Pornhubi andmetel eelistavad inimesed järjest ekstreemsemat ja vägivaldsemat pornot ning populaarsust koguvad ka kategooriad nagu ema-poeg ja õde-vend.