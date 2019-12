Teadlased selgitasid välja, miks ei saa faktide abil inimeste meelt muuta

Katse käigus esitati osalejatele statistikat Ameerika Ühendriikide immigratsiooni kohta. Neile selgitati, et 2007. aastal oli Ameerika Ühendriikides 12,8 miljonit Mehhiko immigranti ja 2014. aastal 11,7 miljonit, mis tähendab, et immigrantide arv oli langenud. Kui hiljem osalejate mälu kontrolliti, leiti, et immigratsioonivastaste vaadetega inimesed mäletasid vaid esialgset numbrit, kuid mitte seda, et immigrantide arv vähenenud oli. Vastupidi, need osalejad väitsid ka mälutestis, et andmete põhjal on arv suurenenud. Nad ei esitanud teadlikult valeinfot, vaid mäletasid infot oma vaadete tõttu valesti.