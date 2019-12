Loe, miks peaksid niklit sisaldavatest ehetest kohe loobuma

Nikkel on üks kõige levinum allergiate põhjustaja ning seda leidub nööpides, lukkudes, rinnahoidja hakkides, müntides, klambrites, prillides ja ehetes. Samuti võib niklit leiduda torustikes ja kraanides, mis tähendab, et inimene võib kraanivett tarbides regulaarselt nikliga kokku puutuda. Niklit leidub ka parfüümides, sigarettides ja mitmetes tekstiilides.

Nikliallergia puhul tuleks kokkupuudet täielikult vältida, sest muidu võib pikaajalise kokkupuute tagajärjel tekkida nahaärritus, hingamisraskused või tõsisemad infektsioonid. Eelistada tuleks hõbedast ja kullast ehteid, kuid meeles tuleb pidada, et sageli sisaldavad ka kullast ehted vähesel määral niklit.

Nikliallergiaga ei sünnita, vaid see kujuneb inimestel välja elu jooksul ning kestab üldjuhul ka kogu elu. Allergia sümptomid on silmade ärritus, sügelev nahk, hingamisraskused, köha ja vedelik kopsudes. Teadlased hoiatavad, et pikaajalise kokkupuute tagajärjel võib inimestel tekkida astma ning nikkel kui tuntud kantserogeen suurendab kurgu-, nina- ja kopsuvähi riski.