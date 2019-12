Toitumisterapeut annab nõu, kuidas panna kaal uuel aastal tagasipöördumatult langema

Uusaastalubadusi on antud aastasadu. Tüüpiliselt on need seotud isikliku arengu, õnnelikkuse ja säästmisega, aga kõige enam tervislike elusviisidega. USA arvamusliider ja bestsellerite autor Peter Economy toob esile, et kuigi uuringud näitavad, et uue aasta algul annab 60 protsenti meist lubadusi, siis vaid 8 protsenti viivad need ka päriselt ellu. Enam kui 2000 inimese seas läbiviidud uuring USAs täheldas, et kõige populaarsemad uusaastalubadused on alustada dieediga ja toituda tervislikumalt (71 protsenti), teha rohkem sporti (65 protsenti), langetada kaalu (54 protsenti), sageli lubati jätta maha suitsetamine (21 protsenti) või õppida selgeks midagi uut (26 protsenti). Naiste lubadused seostuvad eelkõige tervise ja üldise heaoluga, meeste omad uue töökoha ja alkoholi tarbimise vähendamisega.

Lubadustest aitab kinni pidada see, kui võtad aja, et mõelda ja panna kirja, miks midagi muuta tahad? Milline on see uus «mina»? Moraalne, aga ka füüsiline ettevalmistus on juba pool võitu.

Toome lugejateni ekspertide poolt antud soovitused tervisealaste uusaastalubaduste täitmiseks.

Millised on tervisenäitajad?

Tervisega tegelemine on väga sage uusaastalubadus. Tervis pole kindlasti midagi, millele alles vanaduses mõelda, vaid millel tuleb regulaarselt silm peal hoida. Kunagi pole hilja alustada, aga mõistlik on teada ja alustada oma tervisenäitajate jälgimist juba noorelt. Esmalt tee selgeks, milline on sinu stardipositsioon.

Meditsiinilabori SYNLAB laboriarsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul tasub aastas korra teha veretest üldiste tervisenäitajate osas. Seda nii tõsiste haiguste ennetamiseks kui tervise järjepidevaks hindamiseks. Eriti hea on teha tervisekontroll vahetult enne, kui on plaanis oma toitumises ja liikumises ette võtta muudatusi, näiteks uue aasta alguses. Nii saab ülevaate, kui tugev on immuunsüsteem, ega pole riski terviseprobleemide avaldumiseks nagu kehvveresus, südame-veresoonkonna haigused, diabeet, kilpnäärme alatalitust jm, kas neerude ja maksaga on kõik korras, kuidas on lood kolesterooliga ning millised on organismi raua ja D-vitamiini varud. Aasta pärast on hea jälgida, kuidas tulemused on muutunud.

Lisaks uuel aastal tervisele ja spordile panustajatele on ka neid, kes lubavad alkoholiga lõpparve teha või soovivad hoopis lapseootele jääda. Last planeerivatel vanematel soovitab dr Raave-Sepp teha spetsiaalselt last soovivale naisele või mehele mõeldud analüüse. Alkoholist loobujad saavad veretestiga kontrollida, kuidas senine alkoholi tarbimine on maksale mõjunud.

Jalad kõhu alt välja ja liikuma

On tõestatud, et ainuüksi 30-minutiline liikumine päevas tõstab enesehinnangut, vähendab stressi ja depressiooni, parandab mälu ja kahandab südamehaiguste riski. Regulaarsel treenimisel on lõputult kasutegureid! Lisaks nimetatule mõjub see positiivselt ka seedimisele ja mentaalsele tervisele ning aitab alandada ja kontrolli all hoida kaalu. Ülekaalu ja rasvumise suurimad põhjused on vähene liikumine ja istuv elustiil.