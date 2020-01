Tartu ülikooli teadlaste avastus võib aidata antibiootikumiravi tõhusust parandada

Üks kindel märk selle kohta, et keskkond on kasvamiseks ja paljunemiseks jälle piisavalt hea, on bakteritele see, kui teised bakterid kasvama hakkavad. Tartu Ülikooli teadlased avastasid, et uinunud olekus bakterid saavad teiste bakterite kasvamise kohta teada neid nö salaja pealt kuulates.

Nimelt satub bakterite kasvamise käigus keskkonda materjali nende rakukestadest. Rakukest on üsna jäik struktuur, mis ümbritseb igat bakterirakku ja kaitseb seda väliskeskkonna eest. Selleks, et bakter saaks suuremaks kasvada, peab rakukest pehmemaks muutuma ja mõnevõrra järele andma. Just selliste muutuste käigus satubki osa rakukesta materjalist keskkonda edastades ka uinunud bakteritele sõnumi, et olud on paranenud ja teised on saanud kasvamiseks juba piisavalt süüa.