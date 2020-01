Mis võib põhjustada maitsemeele kadumist?

Maitsemeele halvenemine on normaalne osa vananemisest – teadlaste hinnangul on 75 protsendil üle 80-aastastest keskmisest vähem tundlik maitsemeel. Maitsemeelt mõjutab elustiil, mitmed haigused ja kesknärvisüsteemi häired, kuid kõige levinum põhjus, miks maitsemeel halveneb või kaob, on külmetushaigused või gripp. Umbes nina, paistetus, limaskestade infektsioonid ja kurguvalu võivad halvata lõhnataju, mis omakorda mõjutab maitsemeelt. Selline maitsemeele kadu on ajutine ning kaob üldiselt koos teiste külmetuse sümptomitega.