Õed tahavad retsepte pikendada ja tõendeid välja anda

Alates käesolevast aastast maksab haigekassa hooldekodudele, kes võtavad tööle meditsiiniõe. Täiskohaga saaks õde tööd, kui tal oleks nelikümmend hoolealust. Õendusteenuse pakkumine on hooldekodule võimalus, mitte kohustus, kuid kui kõik hooldekodud korraga õde palgata sooviksid, jääksid osad neist hätta. «Täna on õdesid puudu ka haiglates, tervise- ja perearstikeskustes, on suur küsimärk, kust nad tulevad. Olukorda aitab leevendada see, et osades kohtades õde juba töötab, samuti on tekkinud koduõdesid, kes pakuvad teenust iseseisvalt, » selgitas Kannus.