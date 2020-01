Tuhandete kasvajatega kaetud naine kardab, et ei leia enam armastust

Inimesed väldivad Jernigani nakatumishirmus. «Peab olema tugev inimene, et saada üle sellest, mida inimesed ütlevad. Selle seisundiga on võimalik aga elada normaalset elu,» tõdeb ta. «Pead lihtsalt hakkama saama pilgetega. See on raske ja masendust tekitav. Kui lähen välja, siis inimesed jõllitavad ja teevad ebaviisakaid žeste.»

Jernigan tahab levitada teadlikkust, et ta seisund pole nakkav, et murda barjäär haiguse põdejate ja maailma vahel. Neurofibromatoosi esineb ühel inimesel 3000-st, aga selle leviku määr kehal on väga erinev. Haiguse korral moodustuvad kasvajad närvide ümber, ja ehkki need on healoomulised, võivad osad neist põhjustada seljaaju ja seda ümbritsevate närvide häireid, harva ka halvatust. Samuti ähvardab oht, et 10 protsenti kasvajatest võivad muutuda halvaloomuliseks. „Need võivad muutuda vähiks, nii et pean hoidma neil silma peal. Muretsen tuleviku pärast, aga üritan sellele mitte liiga palju mõelda, sest see oleks masendav,“ tõdeb naine. Ta on seni keeldunud võimalusest kasvajaid kirurgiliselt eemaldada, sest sel juhul on tõenäosus, et need kasvavad tagasi isegi suurematena.