Arst selgitab, millised terviseprobleemid võib kaasa tuua läbipõlemine

Oluline on täpselt reguleeritud tööpäeva pikkus, oskus õigeaegselt puhata ja ennast igapäevasest rutiinsest tööst välja lülitada. Vajalik on puhke- ja lõunapauside tegemine, samuti iga-aastase puhkuse kasutamine. See aitab taastada nädala jooksul ära kasutatud ressursse ning vältida väsimuse arenemist kurnatusseisundiks, ütleb Liivak.

Liivak tõdeb, et oluline on pidada meeles, et tavaliselt järgneb läbipõlemine tööalastele konfliktidele. Seetõttu on läbipõlemise ennetamises tähtis tööalaste psühhosotsiaalsete faktorite maandamine ning tervist edendavate meetmete kasutuselevõtmine. Ühtlasi viitab see asjaolule, et läbipõlemissündroomi tekkes on oluline sotsiaalne osa, nimelt töötaja väärtustamine ning inimliku ja paindliku suhtumise rõhutamine.