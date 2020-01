Sekeldused kosmoses: astronauti tabas gravitatsiooni puudumisel eluohtlik terviseprobleem

New England Journal of Medicine teadusajakirjas avaldatud uuringtust selgub, et kuus astronauti kogesid seisvat või vastupidist verevoolu, ühel oli veretromb ja teisel leiti potentsiaalne osaline verehüüve. Ühelgi neist ei olnud tromboosi sümptomeid ja leiud poleks välja tulnud uuringuta.

Süvaveenitromboosiga patsiendi ravi alustatakse verevedeldajatega, et vältida trombi suurenemist ja vähendada kahjustusi, mida see võiks põhjustada, kui liiguks teise kehaossa nagu kopsud või aju. Verevedeldajate võtmisel on oht, et vigastuste korral tekib sisemine verejooks, mida on raske peatada. Mõlemal juhul võib olla vajalik erakorraline meditsiiniabi. Teades, et kosmoses pole päästeteenistust, pidid eksperdid kaaluma otsust hoolikalt.