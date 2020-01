Eestis on 10 000 last leetrite vastu vaktsineerimata

«Arvestades, et Euroopas registreeriti eelmisel aastas 124 000 leetrite haigusjuhtu ja vähemalt 75 surmajuhtu, siis on Eesti olukord, kus mullu registreeriti 27 leetrijuhtumit, teiste riikidega võrreldes isegi hea,» rääkis Filippova.

Euroopa suurimaks murelapseks on jätkuvalt Ukraina, kus on väga madal hõlmatus vaktsiiniga, seda eriti ajavahemikul 2010-2016, kus sel ajal oli see laste seas 31-59 protsenti.