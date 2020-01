Teadlased hoiatavad: Facebooki kasutamine teeb õnnetuks

Tähendusrikas inimsuhtlus on vaimse ja füüsilise tervise seisukohast väga oluline. Teadlased hoiatavad, et virtuaalne suhtlus ei asenda päris suhtlust ega mõju inimese vaimsele tervisele samal moel. Samuti on kindlaks tehtud, et liigne Facebooki kasutamine mõjub vaimsele tervisele hoopis halvasti.

Varasematest uuringutest on selgunud, et sotsiaalmeedia kasutamine vähendab päris suhtlust, sest inimestel on lihtsam virtuaalselt suhelda. Virtuaalne suhtlemine ei rahulda inimeste sotsiaalseid vajadusi, vaid suurendab hoopis ärevuse ja meeleoluhäirete riski. Samuti on kindlaks tehtud, et sage sotsiaalmeedia kasutamine sunnib inimesi end teistega rohkem võrdlema ning muudab nad ebakindlamaks.